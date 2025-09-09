Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Rande der Kirmes in Dattenberg gekommen. Die Polizei hat um Zeugenhinweise gebeten - bislang ohne Erfolg.

Im Fall des Übergriffs bei der Dattenberger Kirmes tappt die Polizei noch im Dunkeln. Laut der zuständigen Polizeiinspektion Linz sind bislang keine Hinweise eingegangen. Auch die vier gesuchten Zeuginnen, die bei dem Opfer gestanden haben sollen, konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. Der Fall, um den es geht, ist extrem: Bei einem Streit soll ein 18-Jähriger in der Nacht auf Sonntag bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden sein.

Gegen 2.15 Uhr gerieten der 18-Jährige und seine Freundin in jener Nacht nahe dem Kirmesgelände in Dattenberg mit zwei Männern in Streit, schilderte der 18-Jährige am Sonntag gegenüber der Polizei. Demnach würgten beide Männer, jeder von ihnen 25 bis 30 Jahre alt, nacheinander das Opfer, beim zweiten Mal bis zur Ohnmacht des 18-Jährigen. Danach flohen die Täter unerkannt.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Das Verfahren läuft. Die Polizei Linz nimmt weiterhin Hinweise zu den Tätern und dem Tatablauf unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de entgegen. Gezielt werden die vier Frauen gebeten, sich zu melden, die bei dem Opfer standen, als dieses zu Bewusstsein kam.