Am Rande der Kirmes in Dattenberg kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem gewaltsamen Vorfall. Die Polizei ermittelt, zwei unbekannte Täter werden gesucht.

Dass es am Rande einer Kirmes oder einer anderen Veranstaltung, bei der oft Alkohol im Spiel ist, zu einer Schlägerei kommt, ist leider schon fast die Regel. Was in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dattenberg passierte, ist aber keineswegs normal, heißt es auf Anfrage bei der zuständigen Polizei in Linz. Ein 18-Jähriger soll bei einem Streit bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden sein.

Zwei Täter sollen 18-Jährigen gewürgt haben

Das Opfer befand sich mit seiner Freundin zur Tatzeit gegen 2.15 Uhr auf dem Schotterplatz unweit des Kirmesgeländes in Dattenberg, als das Paar aus ungeklärten Gründen mit zwei Männern in Streit geriet, schilderte der 18-Jährige gegenüber der Polizei. Im weiteren Verlauf würgte einer der Täter, der 25 bis 30 Jahre sein soll und eine Glatze trug, demnach den Geschädigten von vorn am Hals und stieß ihn hierbei zu Boden.

Im Rahmen einer kurzen Rangelei trat der zweite Täter, der ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt sein soll und schwarze, gegelte Haare hatte, von hinten an den Geschädigten heran und würgte diesen bis zur Ohnmacht, gibt die Polizei die Aussage des Opfers wieder. Erst mehrere Sekunden später soll der Geschädigte wieder zu sich gekommen sein, die Täter sollen zu diesem Zeitpunkt bereits unerkannt geflüchtet sein.

Polizei sucht Zeugen

Erst am Sonntag erfuhr die Polizei von dem Geschehen, als das Opfer auf die Wache kam und die Männer anzeigte. Diese waren auch dem Paar unbekannt. Ernsthafte Folgeschäden waren bei dem 18-Jährigen laut Polizei nicht erkennbar, rote Striemen an seinem Hals wiesen allerdings auf die Ereignisse der vergangenen Nacht hin.

Die Polizei Linz nimmt Hinweise zu den Tätern und dem Tatablauf unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de entgegen. Gezielt werden vier Frauen gebeten, sich zu melden, die bei dem Opfer standen, als dieses zu Bewusstsein kam.