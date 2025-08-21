Wenn sich berühmte Menschen wie etwa Fußballprofi Lukas Podolski auf gastronomischem Gebiet betätigen, erregt das meist viel Interesse. Gerade den Döner „Marke Weltmeister“ wollen sicher viele Imbissliebhaber probieren. Das geht bald auch in Neuwied.

Mangal Döner, das Filet der Straße, schnell, einfach, lecker: Mit diesem Werbeslogan warb sogar eine Supermarktkette für das Produkt der vor sieben Jahren ins Leben gerufenen Imbisskette von Fußball-Weltmeister Lukas Podolski. Und eigentlich sollte schon Ende Juli auf dem Neuwieder Luisenplatz ein Mangal-Döner-Imbiss öffnen, doch die Sache verzögerte sich.

Handwerker sind noch aktiv

Das Banner mit dem übergroßen Podolski-Schriftzug ist jedenfalls schon montiert. Und im Inneren wird geschraubt, gestrichen und mächtig gewerkelt. Jetzt ist der Eröffnungstermin für Mitte September vorgesehen, erfuhr unsere Zeitung.

i Auch in Andernach entsteht ein Mangal Döner. Jörg Niebergall

Ob der 40-jährige „Poldi“, der aktuell beim polnischen Erstligisten Górnik Zabrze unter Vertrag steht, dann selbst in die Deichstadt kommt, ließ die Marketing-Abteilung des Unternehmens erst einmal offen. Zwischen dem 30. August und dem 15. September hat zumindest der Spielplan in der polnischen „Extraklasa“ eine Lücke. Und wenn Podolski als Mitorganisator beim Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheim (11. bis 14. September) nach Deutschland kommt, wäre ja auch noch Zeit, kurz mal in Neuwied vorbeizuschauen.

In Koblenz und Bonn kann man schon probieren

Wer jetzt allerdings schon Appetit auf die Döner-Variationen hat: Die Franchiseunternehmen in Koblenz und Bonn haben bereits geöffnet. Und auch auf der gegenüberliegenden Rheinseite, auf dem Andernacher Marktplatz, laufen die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung, die bereits für Ende August geplant ist.

i Der weithin bekannte Fußballprofi steht mit seinem Namen für die Qualität des Angebotes. Jörg Niebergall

Das Döner-Imperium betreibt Lukas Podolski gemeinsam mit Metin und Salih Dag, zwei erfahrenen Kölner Gastronomen. 2018 wurde das erste Lokal ihrer Mangal-Döner-Kette in Köln eröffnet. Als Grund seiner Vorliebe für Döner meinte Podolski, dass er dieses Gericht einfach mag. Im Nobelrestaurant fühlt sich Podolski einfach nicht wohl – und daher trifft man ihn auch immer wieder mal in einem seiner Döner-Restaurants.

Er legt bei einem Döner nach eigenen Angaben Wert auf frische Zutaten und beste Fleischqualität. Genau so soll auch seine Kette arbeiten.