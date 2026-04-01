Wie läuft es beim Nachbarn? Mangal-Döner öffnet erst in Andernach, dann in Neuwied Jörg Niebergall 01.04.2026, 13:00 Uhr

i Mangal-Mitarbeiter Memo Atanasov arbeitet in Andernach und Koblenz. Jörg Niebergall

In Andernach hat Mangal-Döner schon im vergangenen Sommer geöffnet. Wie läuft es beim Neuwieder Nachbarn von der anderen Rheinseite? Außenplätze sollen hier Touristen locken – und eine weitere Expansion in andere Städte ist geplant.

Während in Neuwied die Filiale des gehypten Mangal-Döners erst vor einigen Tagen eröffnet hat, ist der Standort auf der anderen Rheinseite in Andernach schon seit mehreren Monaten in Betrieb. Wie läuft es dort bisher? Hakan Dogan ist zufrieden. Gemeinsam mit seiner Schwester Gamze betreibt er neben dem Mangal-Döner in Neuwied auch die Filialen in Andernach und Koblenz.







Artikel teilen

Artikel teilen