300 Gratisdöner zum Start
Mangal-Döner öffnet am Samstag in Neuwied
Ab Samstag sollen sich hier die Spieße endlich drehen – der neue Mangal-Döner in der Langendorfer Straße. Als Entschuldigung gib
Ab Samstag sollen sich hier die Spieße endlich drehen – der neue Mangal-Döner in der Langendorfer Straße. Als Entschuldigung gibt es 300 Gratisdöner.
Rainer Claaßen

Ist es nun so weit? Die Imbisskette Mangal-Döner bereitet sich schon länger auf eine Eröffnung in Neuwied vor, am Samstag soll es nun wirklich losgehen. Als Entschuldigung spendiert Betreiber Hakan Dogan den ersten Besuchern 300 Gratisdöner.

Lesezeit 2 Minuten
Manche haben schon nicht mehr damit gerechnet, dass der Mangal-Döner in Neuwied noch eröffnet. Immerhin begannen die Arbeiten an dem Standort auf der Langendorfer Straße schon im vorigen Sommer – und standen dann für Monate still. Informationen über die Planung wurden auch nicht herausgegeben.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren