Ist es nun so weit? Die Imbisskette Mangal-Döner bereitet sich schon länger auf eine Eröffnung in Neuwied vor, am Samstag soll es nun wirklich losgehen. Als Entschuldigung spendiert Betreiber Hakan Dogan den ersten Besuchern 300 Gratisdöner.
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Manche haben schon nicht mehr damit gerechnet, dass der Mangal-Döner in Neuwied noch eröffnet. Immerhin begannen die Arbeiten an dem Standort auf der Langendorfer Straße schon im vorigen Sommer – und standen dann für Monate still. Informationen über die Planung wurden auch nicht herausgegeben.