Mangal-Döner in Neuwied soll nach Verzögerungen öffnen
Seit Monaten tut sich nichts beim geplanten Standort von Mangal-Döner in Neuwied.
Rainer Claaßen

In der Neuwieder Gastroszene tut sich einiges: Restaurants öffnen und schließen, Betreiber starten neu, wechseln oder sind schon quasi eine Institution. Wir werfen regelmäßig einen Blick darauf, was sich hier tut und wer dahinter steckt.

Seit Monaten geht es an der Baustelle des Mangal-Döners auf dem Luisenplatz nicht voran. Die Außenbeschilderung wirkt einladend, und auch innen sieht es gut aus. Aber wegen des Stillstandes sind dennoch schon Gerüchte aufgekommen, dass es nicht mehr zur Eröffnung der Filiale dieser Kette kommt, an der auch Fußballprofi Lukas Podolski beteiligt ist.

