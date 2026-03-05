Gastronomie in der Deichstadt
Mangal-Döner in Neuwied öffnet erst am 14. März
Letzte Arbeiten an der Fassade des Mangal-Dönerladens auf dem Luisenplatz in Neuwied: Bei der Fertigstellung gab es Probleme.
Rainer Claaßen

Bei der Fertigstellung des neuen Gastro-Betriebes „Mangal-Döner“ in Neuwied hat es Probleme mit den Fenstern gegeben. Nun steht der baldigen Eröffnung nichts mehr im Wege. Am Samstag, 14. März, soll es soweit sein.

Lesezeit 1 Minute
Zuletzt gab es erneut eine Verzögerung: Das Fenster für die Filiale von Mangal-Döner auf dem Neuwieder Luisenplatz wurde erneut nicht zum angekündigten Termin geliefert. Der geplante Eröffnungstermin „spätestens in der ersten Märzwoche“ kann deshalb nicht gehalten werden.

