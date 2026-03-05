Bei der Fertigstellung des neuen Gastro-Betriebes „Mangal-Döner“ in Neuwied hat es Probleme mit den Fenstern gegeben. Nun steht der baldigen Eröffnung nichts mehr im Wege. Am Samstag, 14. März, soll es soweit sein.
Zuletzt gab es erneut eine Verzögerung: Das Fenster für die Filiale von Mangal-Döner auf dem Neuwieder Luisenplatz wurde erneut nicht zum angekündigten Termin geliefert. Der geplante Eröffnungstermin „spätestens in der ersten Märzwoche“ kann deshalb nicht gehalten werden.