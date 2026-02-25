Seit Monaten sieht der Mangal-Döner auf dem Luisenplatz eigentlich so aus, als könnte er direkt eröffnen. Doch das verzögert sich immer wieder – auch jetzt.
Der lange Stillstand an der Baustelle des Mangal-Döners auf dem Luisenplatz ließ schon befürchten, dass es nicht mehr zu einer Eröffnung kommen würde. Immobilienbesitzer Necmettin Tunc hatte im Gespräch mit unserer Zeitung aber angekündigt, dass es nun bald weitergehen soll – er hoffte, dass der Betreiber Hakan Dogan noch im Februar loslegen könnte.