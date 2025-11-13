Mangal-Döner in Neuwied ist nach wie vor eine Baustelle

Während Dönerliebhaber im benachbarten Andernach seit dem Sommer beim Mangal-Döner auf ihre Kosten kommen, hat der Laden von Fußball-Promi Lukas Podolski in Neuwied immer noch nicht geöffnet.
Lesezeit 1 Minute
Öffnet der Mangal-Döner von Lukas Podolski noch passend zum Knuspermarkt? Das fragen sich die Neuwieder schon seit Sommer, denn eigentlich sollte das Franchise-Unternehmen bereits im September seine leckeren Dönervarianten hier anbieten. Doch seit Wochen ruhen nicht nur die Bauarbeiten im Inneren, auch an der Außenfassade tut sich momentan nicht viel.