Wann öffnet Fast-Food-Tempel? Mangal-Döner in Neuwied ist nach wie vor eine Baustelle Jörg Niebergall 13.11.2025, 11:32 Uhr

i Seit Wochen ruhen nicht nur die Bauarbeiten im Inneren, auch an der Außenfassade tut sich nichts. Jörg Niebergall

Während Dönerliebhaber im benachbarten Andernach seit dem Sommer beim Mangal-Döner auf ihre Kosten kommen, hat der Laden von Fußball-Promi Lukas Podolski in Neuwied immer noch nicht geöffnet.

Öffnet der Mangal-Döner von Lukas Podolski noch passend zum Knuspermarkt? Das fragen sich die Neuwieder schon seit Sommer, denn eigentlich sollte das Franchise-Unternehmen bereits im September seine leckeren Dönervarianten hier anbieten. Doch seit Wochen ruhen nicht nur die Bauarbeiten im Inneren, auch an der Außenfassade tut sich momentan nicht viel.







