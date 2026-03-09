„Once-in-a-lifetime“-Erlebnis Manege frei: Bad Hönninger Schüler begeistern im Zirkus Julia Hilgeroth-Buchner 09.03.2026, 06:00 Uhr

i Was macht eine Trapezkünstlerin genau? 230 Schüler aus Bad Hönningen und St. Katharinen durften bei einem Projekt ins Zirkusleben hineinschnuppern (Symbolbild). Uwe Anspach. picture alliance/dpa

Der Zirkus Zaretti aus Hamburg tat sich für ein ganz besonderes Projekt mit der Marienschule Bad Hönningen und die Grundschule St. Georg in St. Katharinen zusammen. 230 Schüler durften sich im Jonglieren, Seiltanzen oder Feuerschlucken ausprobieren.

Einmal in einer Zirkusmanege zu stehen und strahlend den Applaus des Publikums entgegenzunehmen – das ist für viele Kinder ein Traum. Für die Schüler der Marienschule Bad Hönningen und der Grundschule St. Georg in St. Katharinen wurde er in diesen Wochen wahr, denn beide Grundschulen nahmen an mehrtägigen Projekten mit dem pädagogisch arbeitenden Zirkus Zaretti aus Hamburg teil.







