Feiern mit Paella und Sangria Mallorca-Feeling bei Oberradener Kirmes Jörg Niebergall 06.09.2026, 15:30 Uhr

i Noch einen Tag nach dem 9:1 bester Laune: Die Alten Burschen aus Oberraden. Jörg Niebergall

Nicht nur ein spektakuläres Fußballspiel hebt die Kirmes in Oberraden von anderen ab, auch die große Mallorca-Party: Mehr als 200 Gäste feierten gemeinsam mit Paella, Sangria und jeder Menge guter Laune.

Eine Kirmes lebt nicht allein von Musik, Bier und einem ordentlich gefüllten Festplatz. Sie lebt vor allem von denen, die anpacken, mitmachen und gemeinsam feiern. Und davon hat Oberraden reichlich zu bieten. Schon zum Auftakt zeigte sich, dass hier Jung und Alt zusammengehören – auch wenn beim Fußball für 90 Minuten Schluss mit der Freundschaft war.







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