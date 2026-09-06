Feiern mit Paella und Sangria
Mallorca-Feeling bei Oberradener Kirmes
Noch einen Tag nach dem 9:1 bester Laune: Die Alten Burschen aus Oberraden.
Noch einen Tag nach dem 9:1 bester Laune: Die Alten Burschen aus Oberraden.
Jörg Niebergall

Nicht nur ein spektakuläres Fußballspiel hebt die Kirmes in Oberraden von anderen ab, auch die große Mallorca-Party: Mehr als 200 Gäste feierten gemeinsam mit Paella, Sangria und jeder Menge guter Laune.

Lesezeit 1 Minute
Eine Kirmes lebt nicht allein von Musik, Bier und einem ordentlich gefüllten Festplatz. Sie lebt vor allem von denen, die anpacken, mitmachen und gemeinsam feiern. Und davon hat Oberraden reichlich zu bieten. Schon zum Auftakt zeigte sich, dass hier Jung und Alt zusammengehören – auch wenn beim Fußball für 90 Minuten Schluss mit der Freundschaft war.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren