Amazon-Zustellerin in Neuwied Magdalena Wasiak klappert 160 Türen an einem Tag ab 05.11.2025, 13:00 Uhr

i Magdalena Wasiak liefert für das Versandunternehmen Amazon Pakete in Neuwied und Umgebung aus – bis zu 190 Stück pro Tag. Rainer Claaßen

Mit einem Klick bestellt, an einem Tag geliefert: Zusteller wie Magdalena Wasiak sorgen Tag für Tag dafür, dass die Pakete des Versandunternehmens Amazon bei den Kunden landen. Wir durften die 23-Jährige bei einer typischen Schicht begleiten.

Magdalena Wasiak ist genervt. Die Paketzustellerin hat schon mehrmals an der Tür des pfirsichfarbenen Hauses geklingelt, doch noch steht sie vor verschlossenen Türen. „Oft ist keiner zu Hause, etwa in 70 Prozent der Fälle“, erklärt die 23-Jährige. Doch sie gibt nicht auf und probiert es am Seiteneingang – und wird prompt von der Hausbesitzerin empfangen.







Artikel teilen

Artikel teilen