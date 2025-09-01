Alle Machbarkeitsstudien für Pendlerradrouten im Land liegen jetzt vor. Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt überreichte die letzte Studie für die Strecke Koblenz-NRW inklusive der Anbindung Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinbrohl.

Rheinbrohl. Die geplante neue Pendlerradroute von Koblenz bis NRW auf beiden Seiten des Rheins, inklusive der Anbindung von Bad Neuenahr-Ahrweiler, ist machbar. Zumindest theoretisch. Das hat die Machbarkeitsstudie (MbS) herausgearbeitet, die Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt in der Rheinbrohler Römerwelt persönlich überreichte.

Alltagsverkehr soll gefördert werden

„Mit unseren Pendlerradrouten wollen wir attraktive Radschnellverbindungen schaffen und den Alltagsradverkehr insbesondere für Pendler fördern. Mit der neuen MbS liegen nun für alle sieben Pendlerradrouten (PRR) im Land Vorschläge für Linienführungen vor. Damit sind alle PRR planerisch begonnen, und es steht fest, dass neben den bereits sechs untersuchten Strecken auch die Pendlerradroute von Koblenz bis NRW sinnvoll und umsetzbar ist. Die Studie legt den Grundstein für ein modernes und vielfältiges Mobilitätsangebot in der Region. Es geht um einen klugen Mobilitätsmix“, erklärte Schmitt. Die Studie sowie die Planung und die Umsetzung seien gemeinsame Projekte des Landes und der anliegenden Kommunen. Das Land hat, wie für alle Pendlerradrouten im Land, 80 Prozent der Kosten der Machbarkeitsstudien übernommen. „Das entspricht bei der MbS Koblenz-NRW inklusive der Anbindung von Bad Neuenahr-Ahrweiler 160.000 Euro“, so Schmitt.

Bis zur Umsetzung ist es jedoch, wie die Erläuterungen von Maria Ruiz Garcia vom LBM und von Planer Thomas Baumann vom Büro Sweco deutlich machten, noch ein weiter, arbeits- und vor allem kostenintensiver Weg. Voraussetzung für eine Pendlerradroute sei unter anderem die Breite des Weges. „Er soll mindestens drei Meter breit und möglichst klar getrennt sein vom Autoverkehr und von Fußgängern. Die Fahrradpendler sollen außerdem möglichst Vorfahrt an Kreuzungen haben und ohne Umwege ans Ziel kommen.“

133 Kilometer Radwege für Pendler

Die meisten Teilabschnitte befinden sich auf kommunalem Gebiet und damit in kommunaler Baulastträgerschaft. „Wir sprechen bei der PRR Koblenz-NRW unter Anbindung des Ahrtals von insgesamt 133 Kilometern. Damit ist sie die längste der insgesamt sieben Pendlerradrouten im Land“, machte der Planer deutlich. Das kostet Geld. Linksrheinisch rechnet Baumann mit Baukosten von 47 Millionen Euro, rechtsrheinisch mit 45 Millionen Euro, und für die Anbindung ans Ahrtal müsse mit 20 Millionen Euro gerechnet werden, insgesamt also etwa 112 Millionen Euro. Genaueres ergebe erst die Detailplanung. Darin enthalten seien jedoch schon die teuren Baukosten für die Streckenführung über Bahnübergänge, Brücken oder Ähnliches. Diese Realisierungen seien aber ein Fernziel und könnten aktuell vernachlässigt werden, da die Strecke sukzessive in den nächsten fünf bis sieben Jahren ausgebaut werden soll. Das Land unterstütze die Kommunen bei der Planung und durch Förderungen beim Ausbau der Pendlerradrouten mit bis zu 90 Prozent.

„Wir brauchen keine Studie für die Schublade.“

Der Bad Hönninger Bürgermeister Jan Ermtraud

Der Bad Hönninger Bürgermeister Jan Ermtraud meinte: „Der Radweg könnte ein Gewinn sein. Die Kommunen können jedoch, vor dem Hintergrund leerer Haushalte, nicht alles stemmen. Wir brauchen breite Unterstützung, wenn wir die Planungen umsetzen wollen“, sagte er und mahnte: „Wir brauchen keine Studie für die Schublade. Die Bürger wollen jetzt etwas sehen.“ Wäre da nicht der Eigenanteil, den einige Kommunen nur schwer oder gar nicht stemmen könnten.

„Es gab noch nie so viel Geld wie im Moment.“

Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt

„Geld ist da“, betonte die Ministerin und verwies im Gespräch mit unserer Zeitung darauf, dass viel Geld aus dem Sondervermögen zur Verfügung stehe. Außerdem plane RLP einen Nachtragshaushalt, der das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ mit jeweils 300 Millionen Euro in diesem und dem kommenden Jahr (insgesamt 600 Millionen Euro) beinhalte, um finanziell angeschlagene Kommunen zu unterstützen und ihnen Investitionen zu ermöglichen. „Es gab noch nie so viel Geld wie im Moment. Wir müssen uns jetzt gemeinsam auf den Weg machen“, forderte Schmitt.

Das Geld ist also da, die Kommunen müssen nur drankommen. Deshalb unterstütze das Land, so Schmitt, die Kommunen mit einer zentralen Koordinierungsstelle beim Landesbetrieb Mobilität (LBM), dem acht regionale Radverkehrsteams angehörten. Weiteres Problem im Rheintal ist die Topografie. Die Radroute wird parallel zum Rhein geführt. Ob Pendler aus den Höhenlagen, wie etwa aus St. Katharinen, Hausen oder Rothe Kreuz, die Route nutzen werden, bleibt abzuwarten.

Mobilitätsstrategie 2030 plus

Das Projekt PRR Koblenz bis NRW ist Teil der Mobilitätsstrategie 2030 plus und wurde im Rahmen des interkommunalen Städtenetzwerks „Mitten am Rhein“ initiiert, dem elf rheinland-pfälzische Kommunen angehören. Beteiligte Kommunen sind die Städte Koblenz, Andernach, Bendorf, Neuwied, Remagen, Sinzig sowie die Verbandsgemeinden Bad Breisig, Bad Hönningen, Linz, Unkel, Vallendar und Weißenthurm. Zusätzlich sind die Städte Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und Remagen in der Anbindung des Ahrtals eingebunden.