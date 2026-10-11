Ehemaliges Dormero Windhagen Luxushotel, Flüchtlingsunterkunft und bald Seniorenheim Sabine Nitsch 11.10.2026, 07:00 Uhr

i Das ehemalige Hotel Dormero ist Flüchtlingsunterkunft und könnte bald Seniorenheim werden. Sabine Nitsch

Das ehemalige Hotel Dormero in Windhagen blickt auf eine wechselvolle Geschichte: Als Golfhotel Waldbrunn gebaut, wurde es Dorint Sporthotel Waldbrunnen, dann Dormero. 2022 zogen Ukraine-Flüchtlinge ein. Nun soll es eine Senioreneinrichtung werden.

. Seit 2022 ist das ehemalige Vier-Sterne-Hotel Dormero, Vis-à-vis des Golfplatzes in Windhagen-Rederscheid, Flüchtlingsunterkunft. 2024 hat die Gemeinde Windhagen das Haus, das unter dem Namen Golfhotel Waldbrunn vor rund 40 Jahren eröffnete, gekauft.







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