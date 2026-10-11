Ehemaliges Dormero Windhagen
Luxushotel, Flüchtlingsunterkunft und bald Seniorenheim
Das ehemalige Hotel Dormero ist Flüchtlingsunterkunft und könnte bald Seniorenheim werden.
Das ehemalige Hotel Dormero ist Flüchtlingsunterkunft und könnte bald Seniorenheim werden.
Sabine Nitsch

Das ehemalige Hotel Dormero in Windhagen blickt auf eine wechselvolle Geschichte: Als Golfhotel Waldbrunn gebaut, wurde es Dorint Sporthotel Waldbrunnen, dann Dormero. 2022 zogen Ukraine-Flüchtlinge ein. Nun soll es eine Senioreneinrichtung werden.

Lesezeit 2 Minuten
. Seit 2022 ist das ehemalige Vier-Sterne-Hotel Dormero, Vis-à-vis des Golfplatzes in Windhagen-Rederscheid, Flüchtlingsunterkunft. 2024 hat die Gemeinde Windhagen das Haus, das unter dem Namen Golfhotel Waldbrunn vor rund 40 Jahren eröffnete, gekauft.
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