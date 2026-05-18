Reise in die Vergangenheit
Luftschutzraum im Unkeler Rathaus öffnet für Besucher
Der Stadtarchivar Wilfried Metzler bei seinem Vortrag rund um den historischen Luftschutzraum unter dem Unkeler Rathaus.
Der Stadtarchivar Wilfried Metzler bei seinem Vortrag rund um den historischen Luftschutzraum unter dem Unkeler Rathaus.
Michael Möhlenhof

Stadtarchivar Wilfried Metzler hat jetzt Besucher durch den wiedereröffneten historischen Schutzraum unter dem Unkeler Rathaus geführt. Dabei gab es Wissenswertes zu hören und Exponate aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges zu sehen.

Lesezeit 2 Minuten
Wer die steile, ausgetretene Treppe hinabsteigt, spürt sofort die beklemmende Atmosphäre: kühl, eng, schwer. Im Keller des Unkeler Rathauses ist seit Kurzem ein Stück Zeitgeschichte wieder zugänglich – der original hergerichtete Luftschutzraum aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

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Kreis NeuwiedZeitgeschichte

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