Lügen im Schlosstheater – und dem Publikum gefällt’s

„Das Blaue vom Hahn“ feiert im Schlosstheater Premiere. Das rasante und unterhaltsame Stück zeigt mit viel Komik, wie Lügenschichten aus dem Ruder laufen können.
Lesezeit 2 Minuten
Im Original lautet der Titel des Stückes, das seit Freitag im Schlosstheater läuft, „Mon meilleur copain“ – übersetzt „Mein bester Kumpel“. Im Mittelpunkt stehen die beiden unterschiedlichen Männer Bernard und Philippe: Die Darsteller Marko Pustišek und Steffen Laube überzeichnen die konträren Charaktere genau im passenden Maß.