Premiere in Neuwied Lügen im Schlosstheater – und dem Publikum gefällt’s Rainer Claaßen 16.11.2025, 15:02 Uhr

i Bernard (Marko Pustišek) tanzt mit seiner Geliebten Soraya (Barbara Maria Sava). "Das Blau vom Hahn" bietet Situationskomik, gewagte Tänze, Verwechslungen und ausgefeilte Dialoge. Rainer Claaßen

„Das Blaue vom Hahn“ feiert im Schlosstheater Premiere. Das rasante und unterhaltsame Stück zeigt mit viel Komik, wie Lügenschichten aus dem Ruder laufen können.

Im Original lautet der Titel des Stückes, das seit Freitag im Schlosstheater läuft, „Mon meilleur copain“ – übersetzt „Mein bester Kumpel“. Im Mittelpunkt stehen die beiden unterschiedlichen Männer Bernard und Philippe: Die Darsteller Marko Pustišek und Steffen Laube überzeichnen die konträren Charaktere genau im passenden Maß.







Artikel teilen

Artikel teilen