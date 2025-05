In der Marienschule in Neuwied laufen die nagelneuen Lüftungsanlagen. Damit nimmt eine skurrile Geschichte schließlich ein gutes Ende.

„In Sachen Lüftungsanlagen in der Marienschule kann ich erfreulicherweise weitergeben, dass alle Anlagen getestet wurden und in Ordnung sind“, schreibt Melanie Lange, Pressesprecherin der Stadt Neuwied, auf unsere jüngste Nachfrage. Nachdem Tauben in den unverschlossenen Rohren des nagelneuen und teuren Systems genistet hatten, konnte es zunächst nicht in Betrieb genommen werden – auch wenn die Kommune zunächst anderes vermeldet hatte.

i In den Rohren der nagelneuen Lüftungsanlage in der Neuwieder Marienschule hatten zunächst Tauben genistet. Maja Wagener

Es mutete fast wie ein Streich aus Schilda an, was da in Neuwied passiert ist: Da hatte die Stadt für Kosten in Höhe von 480.930 Euro moderne Lüftungsanlagen in zwei ihrer Grundschulen installieren lassen. Insgesamt 305.164 Euro davon waren vom Bund gefördert. Während das System nach vier Monaten Einbauzeit in der Sonnenlandschule bereits im November 2024 in Betrieb genommen werden konnte, hatten in den Rohren der Marienschule Stadttauben ein neues Zuhause gefunden. Die Rohre waren schnell verschlossen worden, als Kinder und Lehrer die neuen Mitbewohner nach ungewohnten Geräuschen entdeckt hatten.

Die Säuberung der Rohre durch die Fachfirma zog sich einige Monate hin. Doch schließlich konnte ein Sachverständiger die Anlage überprüfen. In den Osterferien wurde nun vorsorglich ein mehrtägiger Belastungstest vorgenommen. Der habe gezeigt, dass alles in Ordnung sei. „Alle Anlagen sind in Funktion“, verkündet Pressesprecherin Melanie Lange nun.

Das ist für die Grundschule, die an einer viel befahrenen Straße in Neuwied liegt, eine wirklich gute Nachricht. Denn das Lüften war wegen des Lärms und der Abgase kein reines Vergnügen. Wie aus der Sonnenlandschule bekannt ist, in der eine baugleiche Anlage installiert wurde und seit mehreren Monaten reibungslos läuft, sorgt das moderne Belüftungssystem für eine bessere Raumluftqualität. Zudem werden bei effizienter Nutzung Energiekosten gespart.