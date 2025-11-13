Lückenfüller oder eine Alternative zur Kita?

Die Breitscheider Kita ist voll. Für Kinder auf der Warteliste gibt es nun eine Alternative. In einem Leuchtturmprojekt führt Tagesmutter Jeannine Krause eine Kindertagespflege im ehemaligen Sportlerheim.
105 Plätze gibt es in der Kita „Haus Kunterbunt“ in Breitscheid. Doch das reicht nicht, um den Bedarf im Ort zu decken. Es gibt eine Warteliste. Um die Lücke zu schließen, gibt es seit Kurzem für Eltern und Kinder, die keinen Kitaplatz bekommen haben, mit „Jeannine’s Kindertagespflege Waldwichtel“ eine Alternative.