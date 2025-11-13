Tagesmutter in Breitscheid Lückenfüller oder eine Alternative zur Kita? 13.11.2025, 13:00 Uhr

i Jeannine Krause bietet mit "Jeannine's Kindertagespflege Waldwichtel" eine Alternative für Eltern, die keinen Platz in der Kita bekommen haben. Justin Buchinger

Die Breitscheider Kita ist voll. Für Kinder auf der Warteliste gibt es nun eine Alternative. In einem Leuchtturmprojekt führt Tagesmutter Jeannine Krause eine Kindertagespflege im ehemaligen Sportlerheim.

105 Plätze gibt es in der Kita „Haus Kunterbunt“ in Breitscheid. Doch das reicht nicht, um den Bedarf im Ort zu decken. Es gibt eine Warteliste. Um die Lücke zu schließen, gibt es seit Kurzem für Eltern und Kinder, die keinen Kitaplatz bekommen haben, mit „Jeannine’s Kindertagespflege Waldwichtel“ eine Alternative.







Artikel teilen

Artikel teilen