Abi an der LES Neuwied
Ludwig-Erhard-Schule feiert ihre 54 Abiturienten
54 junge Menschen haben das Abitur oder den schulischen Teil der Fachhochschulreife an der Ludwig-Erhard-Schule in Neuwied errei
54 junge Menschen haben das Abitur oder den schulischen Teil der Fachhochschulreife an der Ludwig-Erhard-Schule in Neuwied erreicht.
Frank Hoffmann

Um ihre Abiturienten gebührend zu feiern, hat sich an der Ludwig-Erhard-Schule in Neuwied extra in Lehrerchor gegründet. Grund zur Freude gab es auch wegen vielen Ehrungen und Auszeichnungen.

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Bei einer festlichen Abschlussveranstaltung hat die Ludwig-Erhard-Schule in Neuwied vor einigen Tagen ihre Abiturienten gefeiert. Angehörige, Lehrkräfte und Gäste versammelten sich in der Aula, um die erfolgreichen Abschlüsse, besondere Leistungen und Auszeichnungen des Jahrgangs zu würdigen.

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