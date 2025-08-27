Wenn es darum geht, in der warmen Jahreszeit in Neuwied einzukehren, fällt vielen der Biergarten am Deich ein. Dort führt ein gebürtiger Italiener die Regie. Unsere Zeitung stattete ihm einen Besuch ab.

Die heißesten Tage des Jahres dürften hinter uns liegen – aber auch September und Oktober bieten hoffentlich noch Anlässe, den Biergarten am Deich in Neuwied zu besuchen. Nicht nur bei Neuwiedern ist seine Verbindung von Gartenwirtschaft und Beachbar sehr beliebt.

Ganz besondere Verbindung zu Neuwied

Seit 2007 ist Luca Toma für die Gastronomie verantwortlich. Mit Ruhe und Freundlichkeit ist es ihm auch in schweren Zeiten gelungen, das Angebot zu verbessern und zu erweitern. Der gebürtige Italiener hat eine ganz besondere Verbindung zur Deichstadt: „Ich wurde 1975 im Süden von Italien geboren. Meine Eltern hatten vorher von 1960 bis 1970 in Neuwied gelebt. Mein Vater war als Gastarbeiter nach Deutschland gezogen. Den beiden hatte es dort sehr gut gefallen, und sie erzählten immer wieder von der guten Zeit, die sie am Rhein hatten“, erinnert sich Toma. Die Erzählungen seiner Eltern müssen den jungen Mann sehr beeindruckt haben. Denn gegen den Wunsch seiner Eltern machte er sich mit 16 Jahren auf den Weg in den Norden, um den Wahrheitsgehalt ihrer Erzählungen selbst zu überprüfen.

i Ein Teil des Biergartens wurde zur Beachbar umgestaltet. Rainer Claaßen

Anfang der 90er-Jahre gab es in Neuwied noch eine breite Palette an italienischen Gastronomieangeboten. Luca fand schnell eine Stelle als Tellerwäscher in der Pizzeria „Da Enzo“ in der Schlossstraße. „Die durfte als einzige bis spät in die Nacht öffnen. Um Mitternacht noch einen Teller Spaghetti zu essen, war da nicht außergewöhnlich. Heute ist es schwer, ein Restaurant zu finden, das um 21 Uhr noch warme Küche anbietet“, sagt Toma.

Ganz offensichtlich ging es ihm ähnlich wie seinen Eltern: Er fühlte sich in Neuwied sehr wohl – und konnte seine Karriere in verschiedenen Restaurants fortsetzen. Unter anderem leitete er eine Zeit lang das „Al Castello“ in der Nähe des Schlosses.

„Damit die Menschen wiederkommen, müssen sie sich wohlfühlen.“

Luca Toma, Betreiber des Biergartens am Deich

Als sich dann die Gelegenheit bot, den Biergarten zu übernehmen, sah Toma das als Herausforderung und als Chance. Dank seiner umfangreichen Erfahrungen in der Gastronomie hatte er eine klare Vorstellung von Ausstattung und Service. „Damit die Menschen wiederkommen, müssen sie sich wohlfühlen. Sauberkeit und Freundlichkeit sind ganz wichtig. Und natürlich das passende Angebot.“ Wichtig sind ihm deshalb Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich gut um die Besucher kümmern.

i Die Sonnenschirme bieten Schatten im Biergarten am Rhein. Rainer Claaßen

Bezüglich der deutschen Küche musste er sein Wissen noch etwas erweitern. Unter anderem sind Schnitzel im Biergarten sehr gefragt. Aber auch eine Auswahl an Pizzas gehört zum Sortiment. Dank der großen Beliebtheit konnte Toma die Fläche des Biergartens nach und nach erweitern.

„Die bisher größten Herausforderungen waren die Pandemie und die Neugestaltung des Deichvorgeländes“, erinnert er sich. Auch im Biergarten durfte während der Pandemie einige Zeit lang nur Essen zum Mitnehmen verkauft werden. Während das für manche Restaurants relativ gut funktionierte, war die Nachfrage im Biergarten gering. Denn die Menschen kommen vorrangig wegen der Atmosphäre und der Geselligkeit. Immerhin: Als die Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie gelockert wurden, profitierte zunächst vorrangig die Außengastronomie.

„Ich hoffe jetzt nur, dass die restlichen Bauarbeiten in der Umgebung ebenfalls bald abgeschlossen werden.“

Luca Toma, Betreiber des Biergartens am Deich

Ähnlich wirkte sich die Sanierung des Deichufers aus. Die Bauarbeiten führten dazu, dass der Biergarten zeitweise schließen musste – und sorgten auch sonst für Beeinträchtigungen. Doch inzwischen genießen die Gäste die Aufwertung des gesamten Umfelds. „Ich hoffe jetzt nur, dass die restlichen Bauarbeiten in der Umgebung ebenfalls bald abgeschlossen werden. Aktuell ist es recht schwer, mit dem Auto in die Nähe des Biergartens zu kommen“, sagt Toma.

i Luca Toma genießt mit Stammgästen den Sonnenuntergang am Rhein. Rainer Claaßen

Für den September und den Oktober hofft Toma noch auf viele warme Tage. Wegen des relativ feuchten Julis wird 2025 wohl nicht für Rekorde sorgen. Tragischer sah es allerdings im vorigen Jahr aus: Da musste die gesamte Ausstattung wegen überraschenden Hochwassers im Frühsommer gleich zweimal wieder abgebaut werden. Die drei Container und das gesamte Mobiliar wurden – wie auch über den Winter – in einer Halle in Engers gelagert. Bis zum Abbau im Oktober ist am Deich aber noch Genuss möglich.