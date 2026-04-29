Frühere Fußballstars zu Gast
Lotto-Elf spielt in Waldbreitbach für die „Vor-Tour“
Die Pressekonferenz zum Spiel der Lotto-Elf in Waldbreitbach ging im Rathaus über die Bühne.
Die Pressekonferenz zum Spiel der Lotto-Elf in Waldbreitbach ging im Rathaus über die Bühne.
Jörg Niebergall

Die Lotto-Elf – eine Auswahl von ehemaligen Klassekickern, steht bald in Waldbreitbach auf dem Platz, um für einen guten Zweck gegen Spieler aus allen Fußballmannschaften der VG Rengsdorf-Waldbreitbach und aus der VG-Verwaltung anzutreten.

Lesezeit 2 Minuten
Die Lotto-Elf kommt – und alle Fußballfans aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach fiebern darauf hin. Elf Jahre nach ihrem ersten Auftritt in Waldbreitbach kommt die Traditionsauswahl mit einer Reihe von Nationalspielern und Bundesliga-Kickern zurück ins Wiedtal.

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