Frühere Fußballstars zu Gast Lotto-Elf spielt in Waldbreitbach für die „Vor-Tour“ Jörg Niebergall 29.04.2026, 16:00 Uhr

i Die Pressekonferenz zum Spiel der Lotto-Elf in Waldbreitbach ging im Rathaus über die Bühne. Jörg Niebergall

Die Lotto-Elf – eine Auswahl von ehemaligen Klassekickern, steht bald in Waldbreitbach auf dem Platz, um für einen guten Zweck gegen Spieler aus allen Fußballmannschaften der VG Rengsdorf-Waldbreitbach und aus der VG-Verwaltung anzutreten.

Die Lotto-Elf kommt – und alle Fußballfans aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach fiebern darauf hin. Elf Jahre nach ihrem ersten Auftritt in Waldbreitbach kommt die Traditionsauswahl mit einer Reihe von Nationalspielern und Bundesliga-Kickern zurück ins Wiedtal.







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