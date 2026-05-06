Der Kreis Neuwied bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, Märkten, touristischen Angeboten und Geheimtipps. Wir fassen unsere Tipps für das kommende Wochenende zusammen.

Das zweite Maiwochenende steht im Kreis Neuwied vor der Tür. Eine Vielzahl an Veranstaltungen lädt zum gemeinsamen Zeitvertreib ein.

Unsere Zeitung gibt einen Überblick, was am Wochenende an Rhein und Wied geboten wird. Bei all den Freizeitmöglichkeiten darf jedoch auf keinen Fall vergessen werden, dass am Sonntag Muttertag ist.