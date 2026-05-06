Freizeittipps fürs Wochenende 
Lotto-Elf im Wiedtal sehen oder Weingenuss an Muttertag
Die VG Rengsdorf-Waldbreitbach um Bürgermeister Pierre Fischer (3. von links) freut sich auf das Gastspiel der Lotto-Elf um Kapi
Die VG Rengsdorf-Waldbreitbach um Bürgermeister Pierre Fischer (3. von links) freut sich auf das Gastspiel der Lotto-Elf um Kapitän Stephan Engels (6. von links) am 8. Mai in Waldbreitbach zugunsten der "Vor-Tour der Hoffnung".
Jörg Niebergall

Der Kreis Neuwied bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, Märkten, touristischen Angeboten und Geheimtipps. Wir fassen unsere Tipps für das kommende Wochenende zusammen.

Lesezeit 4 Minuten
Das zweite Maiwochenende steht im Kreis Neuwied vor der Tür. Eine Vielzahl an Veranstaltungen lädt zum gemeinsamen Zeitvertreib ein. Unsere Zeitung gibt einen Überblick, was am Wochenende an Rhein und Wied geboten wird. Bei all den Freizeitmöglichkeiten darf jedoch auf keinen Fall vergessen werden, dass am Sonntag Muttertag ist.

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