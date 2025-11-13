Löwenanteil der Wärme könnte aus Rhein gewonnen werden

Das Thema Wärmeplanung beschäftigt angesichts hoher Energiekosten derzeit viele Kommunen in Rheinland-Pfalz. Inzwischen gibt es auch eine Planung für die Stadt Neuwied, die nun öffentlich vorgestellt worden ist.

Auch wenn in den Nachrichten aktuell meist andere Themen im Fokus stehen: Der Klimawandel schreitet fort, und Gegenmaßnahmen sind dringend erforderlich. Das gilt auch für die Stadt Neuwied und ihre Wärmeplanung.

Mehr als 50 Prozent des Energieverbrauchs wird in Deutschland durch die Wärmeversorgung verursacht.