Kasbach-Ohlenberg Lkw-Transporte bedingen Unfälle und gefährden Fußgänger Sabine Nitsch 12.12.2025, 17:00 Uhr

i Susanne Lux, Ortsbürgermeisterin in Kasbach-Ohlenberg, schildert beim Ortstermin an der Unterführung die schwierige Situation mit dem Lkw-Verkehr im Ort. Sabine Nitsch

Die Straßen sind eng in Kasbach-Ohlenberg und für Lkw eigentlich nicht geeignet. Zwei Unternehmen müssen jedoch Sand und Kies abfahren. Der Verkehr produziert nicht nur Dreck und Lärm, sondern gefährdet zusätzlich Fußgänger.

. Es gibt Tage, da ist das Überqueren der Bahnhofstraße in Kasbach, die im weiteren Verlauf, in dem oben gelegenen Ortsteilen Ohlenberg und Erl, Hauptstraße heißt, lebensgefährlich. Lkw, Busse und Pkw fahren über die enge Kreisstraße 21, die die L252 mit der L253 verbindet.







