Autobahn stundenlang gesperrt Lkw mit Paketen gerät auf A3 bei Neustadt in Flammen Daniel Dresen 15.03.2026, 12:24 Uhr

i Auf der A3 bei Neustadt ist am Freitagabend ein mit Paketen beladener Lkw in Brand geraten. Die Feuerwehr der VG Asbach musste ausrücken. Feuerwehr VG Asbach/Tim Wessel

Ein mit Paketen beladener Lkw ist am Freitagabend auf der A3 bei Neustadt in Fahrtrichtung Frankfurt in Brand geraten. Der Fahrer blieb unverletzt. Doch es entstand ein hoher Sachschaden. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn gesperrt werden.

Ein mit Paketen beladener Lkw hat am Freitagabend auf der A3 bei Neustadt Feuer gefangen. Das Fahrzeug war gegen 22.20 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als vermutlich ein Reifenplatzer am Lkw-Anhänger den Brand auslöste. Der Fahrer hielt den Lkw auf dem Seitenstreifen kurz hinter dem Rastplatz Fernthal an und koppelte die Zugmaschine vom Anhänger ab.







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