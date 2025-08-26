Auf der A3 in Richtung Köln hat es am Montagmittag gekracht. Die Feuerwehr der VG Asbach ist alarmiert worden - und es gab einen langen Rückstau.

Auf der A3 bei Windhagen ist es am Montagmittag zu einem Unfall gekommen, infolge dessen die Fahrbahnen in Richtung Köln zeitweise komplett gesperrt werden mussten. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach weiter informiert, ist im Steigungsstück bei Windhagen ein Lkw mit einem Transporter mit Anhänger, auf dem ein Bagger geladen war, kollidiert. Aufgrund mehrerer Notrufe seien neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Neustadt und Etscheid alarmiert worden, heißt es.

Keine eingeklemmte Person am Unfallort

Wie die Feuerwehr weiter berichtet, waren glücklicherweise keine der beteiligten Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehrleute übernahmen laut Mitteilung bis zum Eintreffen von Rettungswagen und Notarzt die Betreuung der beteiligten Personen und stellte parallel den Brandschutz sicher.

i Der Stau reichte bis in die Nähe der Abfahrt Dierdorf. Lars Tenorth

Der beim Aufprall vom Anhänger gerutschte Bagger wurde durch die Feuerwehr gesichert und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Während der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen bildete sich ein langer Rückstau.