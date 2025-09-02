Gegen 10.40 Uhr ereignete sich am Dienstag ein schwerer Unfall bei Neustadt, die Vollsperrung der Autobahn dauerte gegen 12 Uhr noch an.

Ein schwerer Unfall auf der A3 bei Neustadt zieht am Dienstag einen Großeinsatz der Polizei nach sich - und wer auf der Autobahn unterwegs ist, braucht sehr viel Geduld. Ein Lkw ist bei Neustadt umgekippt, die A3 in Fahrtrichtung Köln ist voll gesperrt.

Die Polizei wurde am Dienstag bereits gegen 10.40 Uhr über den Unfall informiert, die Vollsperrung bestand um 12 Uhr immer noch, hieß es auf Nachfrage bei der zuständigen Polizeiautobahnstation Montabaur. Und: Diese könnte noch länger andauern, die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sind in vollem Gange, teilte die Polizei am Mittag mit.

Eine Ableitung des Verkehrs bei der Ausfahrt Neustadt wird gerade eingeleitet, bis 12 Uhr bestand sie noch nicht. Weitere Informationen, etwa zur Unfallursache und zu möglichen Geschädigten, gibt es bislang noch nicht.