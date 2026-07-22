Anwohnerprotest gegen Lärm Lkw-Flut bringt Heimbach-Weis an die Belastungsgrenze Jörg Niebergall 22.07.2026, 17:00 Uhr

i Im Halb-Stunden-Takt, manchmal im Minutentakt brettern die Lkw durch das Wohngebiet. Jörg Niebergall

Nächtlicher Lärm raubt Anwohnen in Heimbach‑Weis den Schlaf. Seit Monaten fahren Dutzende Lastwagen täglich durch Wohnstraßen in dem Stadtteil. Jetzt organisieren Anwohner Proteste und fordern endlich wirksame Lösungen.

Die Geduld der Menschen in Heimbach-Weis ist erschöpft. Was viele Anwohner im Hilgenpfad, in der Engersgaustraße und in der Sayner Landstraße seit Monaten erleben, empfinden sie längst nicht mehr als gewöhnliche Verkehrsbelastung, sondern als massiven Eingriff in ihre Lebensqualität.







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