Anwohnerprotest gegen Lärm
Lkw-Flut bringt Heimbach-Weis an die Belastungsgrenze
Im Halb-Stunden-Takt, manchmal im Minutentakt brettern die Lkw durch das Wohngebiet.
Im Halb-Stunden-Takt, manchmal im Minutentakt brettern die Lkw durch das Wohngebiet.
Jörg Niebergall

Nächtlicher Lärm raubt Anwohnen in Heimbach‑Weis den Schlaf. Seit Monaten fahren Dutzende Lastwagen täglich durch Wohnstraßen in dem Stadtteil. Jetzt organisieren Anwohner Proteste und fordern endlich wirksame Lösungen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Geduld der Menschen in Heimbach-Weis ist erschöpft. Was viele Anwohner im Hilgenpfad, in der Engersgaustraße und in der Sayner Landstraße seit Monaten erleben, empfinden sie längst nicht mehr als gewöhnliche Verkehrsbelastung, sondern als massiven Eingriff in ihre Lebensqualität.
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