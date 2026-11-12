Jetzt fehlt nur noch das Visum Lkw-Fahrer „Dieter“ kann bald nach Neuwied zurückkommen Viktoria Schneider 12.11.2026, 17:30 Uhr

i Für Taoufiq Sayah ist die Nachricht eine „riesige Erleichterung“. Said Sayah

Gute Neuigkeiten für Taoufiq Sayah alias „Dieter“: Der Lkw-Fahrer aus Marokko kann bald wieder bei seinem früheren Arbeitgeber in Neuwied anfangen. Die erste Hürde ist genommen, jetzt wartet er nur noch auf sein Visum. So geht es ihm im Moment.

„ Es war ein sehr emotionaler Moment, und ich konnte zunächst kaum glauben, dass wir es tatsächlich geschafft haben“, sagt Taoufiq Sayah. Der Lkw-Fahrer mit dem Spitznamen „Dieter“ zeigt sich überglücklich, dass er schon bald aus Marokko nach Neuwied zurückkehren kann.







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