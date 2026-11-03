Abgeschobener Marokkaner
Lkw-Fahrer „Dieter“ aus Neuwied ist kein Einzelfall
Taoufiq Sayah alias „Dieter“ fehlt seinem Arbeitgeber, einer Neuwieder Spedition. Er musste in seine Heimat Marokko zurückkehren
Taoufiq Sayah alias „Dieter“ fehlt seinem Arbeitgeber, einer Neuwieder Spedition. Er musste in seine Heimat Marokko zurückkehren.
Said Sayah

Betrieblicher Fachkräftebedarf und aufenthaltsrechtliche Voraussetzungen sind nicht unbedingt deckungsgleich. Das sagt die IHK Neuwied und bietet Unternehmen Hilfe an, wenn sie Mitarbeiter aus Drittstaaten einstellen wollen.

Lesezeit 2 Minuten
Das Schicksal von Taoufiq Sayah alias „Dieter“ bewegt weiter unsere Leser. Der Lkw-Fahrer, der in Neuwied arbeitete, musste in sein Heimatland Marokko zurückkehren. Weil er es versäumt hatte, die Ausländerbehörde über die Trennung von seiner Frau zu informieren, verlor er das Aufenthaltsrecht in Deutschland.
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