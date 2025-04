Wir berichten live vom spannenden Wahlsonntag im Kreis Neuwied: Landrat Achim Hallerbach (CDU) tritt zur Wiederwahl an. In den drei Verbandsgemeinden Rengsdorf-Waldbreitbach, Asbach und Puderbach wird je ein Bürgermeister gewählt.

In der VG Puderbach gibt es einen spannenden Wahlkampf. Vier Kandidaten, Alexander Mohr (47, freier Bewerber), Herward Geimer (48, freier Bewerber), Sven Schür (50, freier Bewerber) und Patrick Rudolph (44, freier Bewerber) treten gegeneinander an, um Nachfolger des scheidenden Verbandsgemeindebürgermeisters Volker Mendel zu werden, der noch bis zum 31. Dezember 2025 im Amt ist. Ähnlich spannend dürfte das Rennen in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach werden, wo Eva Kreienkamp (62, freie Bewerberin), Achim Braasch (53, freier Bewerber), Pierre Fischer (29, CDU) und Holger Klein (50, FWG) um die Nachfolge von Bürgermeister Hans-Werner Breithausen (SPD) konkurrieren. In der Verbandsgemeinde Asbach tritt lediglich der amtierende Bürgermeister Michael Christ (56, CDU) erneut zur Wahl an.