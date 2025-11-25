Ein englische Weihnachtstraum Little Britain Inn: Weihnachtsmarkt erhellt Kalenborn 25.11.2025, 06:00 Uhr

i Tausende Lichter verwandeln das Little Britain Inn in eine zauberhafte Weihnachtswelt Sabine Nitsch

Gary Blackburns „Christmas Market“ am Little Britain Inn in Vettelschoß ist auch eine Hommage an sein Herkunftsland Großbritannien. Neben Fish and Chips und englischen Bier gibt es auch leckeren Glühwein und Livemusik.

Wie viele Meter Lichterketten für die Deko des „Christmas Market“ rund um das „Little Britain Inn“ aufgehangen wurden, kann Monika Blackburn nur grob schätzen. „Jede Kette hat 70 Meter und mehr. Wir haben einige Hundert aufgehangen, also sind es mehrere Tausend Meter an Lichterketten“, überschlägt Blackburn, die mit ihrem Mann Gary Blackburn, das skurrile Themenhotel seit rund vier Jahren am Standort in Kalenborn betreibt.







Artikel teilen

Artikel teilen