Fotoaktion in Neuwied Lions Club lädt zu 3000 Schritten im Schlosspark ein Rainer Claaßen 05.08.2026, 18:00 Uhr

i Dank guter Organisation konnten die vier Ziffern am Neuwieder Deich geformt werden. Rainer Claaßen

Der Lions Club lädt mittwochs zu „3000 Schritten“ durch den Schlosspark – Bewegung, Musik, Yoga und kleine Überraschungen am Rheinufer. Einfach vorbeikommen, mitlaufen und neue Leute kennenlernen. Jetzt gab es eine besondere Fotoaktion.

Unter dem Motto „3000 Schritte für Bewegung und Begegnung“ lädt der Lions Club Neuwied-Andernach seit mehr als einem Jahr jeden Mittwoch zu einem gemeinsamen Spaziergang durch den Neuwieder Schlosspark ein. Bei dem kostenfreien Angebot können alle mitmachen, die sich gern in lockerer Atmosphäre bewegen und dabei neue Kontakte knüpfen möchten.







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