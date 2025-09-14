Der Linzer Marktplatz hatte sich wieder in ein großes, uriges Weindorf verwandelt. Ein Dutzend Buden, betrieben im Wesentlichen von Vereinen aus Sport und Kultur, lockten schon am Eröffnungsfreitag (12. September) etliche Besucher mit Getränken und Kulinarik an. Nur die Bühne am Kopf des Weindorfes war noch leer.

Während die ersten Besucher bei Sonnenschein schon regionale Weine probierten, bedankte sich Stadtbürgermeister Helmut Muthers im Saal des historischen Rathauses beim amtierenden Weintrio für das bisherige Engagement. „Ihr habt bisher schon einen tollen Job gemacht und die Stadt und Weinkultur besser repräsentiert, als ich es mir vorstellen könnte“, sagte er vor den geladenen Gästen. Weinkönigin Antonia (Izabela Wegner) mit Ihren Prinzessinnen Sophia (Stöcker) und Nina (Engels-Riegel) bedankten sich mit einem kurzen Rückblick auf ihre bisherige Weinreise.

i Stadtbürgermeister Helmut Muthers bedankte sich bei einem Empfang im Linzer Rathaus bei den Weinmajestäten für die geleistete Arbeit. Andreas Winkelmann

Weinkönigin Antonia erinnerte sich an viele schöne Begegnungen und Erlebnisse in Orten und mit Menschen und den anfangs „falschen Schuhen“. Nun hätten sie neue. Und die werden sie auch brauchen. Obwohl demnächst ein neues Weintrio gewählt wird, müssen die drei noch eine Saison durchhalten. Prinzessin Sophia erinnerte bei ihrem Rückblick gerne an die erste Station, die bereits ein Jahr zurückliegende Eröffnung des Winzerfestes 2024, aber auch an viele weitere Veranstaltungen, insbesondere an einen Repräsentanz-Besuch bei einer Hochzeits- und bei einer Scheidungsfeier – das ausgerechnet am selben Tag. Für Prinzessin Nina hinterließen die Begegnungen mit den Weinteams aus den umliegenden Orten am Mittelrhein einen bleibenden Eindruck.

i Weinprinzessin Nina Engels-Riegel (von links), Weinkönigin Antonia Izabela Wegner, Weinprinzessin Sophie Stöcker und Stadtbürgermeister Helmut Muthers nach der Weinfesteröffnung in Linz. Andreas Winkelmann

Im Anschluss ging es auf den Marktplatz. Auf der Bühne im Weindorf bedankte sich Stadtbürgermeister Muthers bei den vielen Akteuren, die sich für die Organisation und das Gelingen des Linzer Winzerfestes engagiert haben. Er begrüßte eine Vielzahl von Gästen aus Politik, Verwaltung, Kultur und Wirtschaft, bevor er dann mit Weinkönigin Antonia das Winzerfest mit dem traditionellen Walzertanz eröffnete.

i Weinkönigin Antonia eröffnete das Linzer Winzerfest traditionell mit Stadtbürgermeister Helmut Muthers mit einem Walzer. Andreas Winkelmann

Im Anschluss erfolgte ein Rundgang durch die Weindorfgassen und ihre zwölf reichlich dekorierten Stände. An denen wurde den Gästen über die vier Weinfesttage wieder eine große Auswahl regionaler und überregionaler Weine geboten. Ob Rot, Rosé oder Weiß – lieblich oder trocken, die Stände boten für jeden Geschmack etwas.

i "Weil dir die Weingläser immer zu klein waren!" Sophie Stöcker übergab Helmut Muthers ein persönlich gestaltetes größeres im Namen des gesamten Weintrios. Andreas Winkelmann

Neben den vielen Weinen rundeten etliche Cateringpartner des Linzer Winzerfestes das Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten ab. Musikalisch umrahmten das Linzer Weinfest an den vier Tagen unter anderem die DJs Gordon und Ralf Nuhn, sowie die Bands Kaschämm, Aluis, Stadtrand, Pink Panta, Band M und einige mehr ab. Der Eintritt war wie jeher frei. Informationen zum jährlich am zweiten Septemberwochenende stattfindenden Winzerfest gibt es auf der Website www.linz.de.