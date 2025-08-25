Die Sportanlage auf dem Kaiserberg ist in hervorragendem Zustand. Dafür sorgt auch die Rentner Gilde unermüdlich. Ein guter Grund, die 14 Männer zu ehren.

Rund 1300 Arbeitsstunden hat die Linzer Rentner Gilde im Jahr 2025 auf dem Gelände der Sportanlage auf dem Linzer Kaiserberg geleistet. Dafür bedankte sich Stadtbürgermeister Helmut Muthers bei den Männern. Ohne das Zutun jedes Einzelnen der Ehrenamtlichen wäre der Linzer Bauhof mit allen Arbeiten dort zusätzlich belastet. Aber es steht nicht nur die Arbeitsleistung im Vordergrund: Es wurden auch Kosten in enormer Höhe eingespart. Dafür gab es eine kleine Feierstunde auf dem Gelände der Sportanlage mit Freibier und Pizza.

Und einen Geburtstag gab es auch zu feiern

Just an diesem Tag feierte auch das Rentner-Gilde-Mitglied Willi Schmitz seinen 82. Geburtstag. Schmitz ist kein Unbekannter in Linz, ist er doch Karnevalist und verkörpert den Nikolaus – also noch ein guter Grund zu feiern. Das fand auch der Stadtchef und bat die 14 Männer, ihren Einsatz für die Allgemeinheit auch weiterhin so tatkräftig fortzuführen, damit die Sportanlage, die stark genutzt wird, so präsentabel bleibt.