In Linz wird seit vielen Jahren in den Mai hineingetanzt. Die Veranstaltung mit Bühnenprogramm zog wieder einmal viele Besucher an.

Vor rund 50 Jahren haben sich die Mitglieder der Linzer Stadtsoldaten Gedanken gemacht, was für ein Fest man nach dem Karneval ins Leben rufen könnte. Die Idee kam schnell, und der „Tanz in den Mai“ wurde in einer größeren Garage ins Leben gerufen. Schnell wurde klar, dass die Veranstaltung zur Tradition werden würde, aber ein neuer, größerer Raum musste her. Eine kleine Halle auf dem ehemaligen Meusch-Gelände in Linz bot sich an. Die Besucherzahl der Veranstaltung stieg stetig an und wieder wurde ein neuer Platz gesucht. Nach der Umgestaltung des Marktplatzes in Linz, war dieser gefunden.

i Ein mutiges Paar traute sich, in den Mai hineinzutanzen. Heinz-Werner Lamberz

Der „Tanz in den Mai“ ist längst ein Bestandteil im Linzer Veranstaltungskalender. Rund 40 aktive des Linzer Traditionscorps stellen am Tag zuvor die Pavillons auf, und der Bauhof der Stadt Linz installierte vor dem Rathaus die mobile Bühne, auf der die Band Extensions XXL die Hits der vergangenen Jahrzehnte zum besten gab. Bis tief in die späten Abendstunden wurde das Tanzbein geschwungen.