Gebäude ist einsturzgefährdet Linzer Marienkirche Kirche wartet auf den Abriss Sabine Nitsch 01.04.2026, 11:00 Uhr

i Die ehemalige Marienkirche in Linz macht einen zunehmend verwahrlosten Eindruck. Der Zugang ist durch Bauzäune verwehrt. Sabine Nitsch

Die Kirche soll verkauft werden, Wohnbebauung soll entstehen. Investoren stellten vor Jahren bereits Pläne vor. Der Verkauf der profanierten Kirche ist immer noch nicht unter Dach und Fach. In Linz fragt man sich, wie es mit dem Areal weiter geht.

Das Pantheon in Rom wurde als Tempel für alle Götter erbaut und später in eine Kirche umgewandelt. Es steht seit fast 2000 J ahren. Dagegen nicht für die Ewigkeit gebaut wurde offenbar die St. Marienkirche in Linz. Erst 1967 wurde der von dem Kölner Architekten Alexander Kulhavy entworfene Stahlbetonbau fertiggestellt.







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