Street Art made in Bonn
Linzer Kunstverein zeigt Werke von Jörg Wagner
Street Art-Künstler Jörg Wagner (links) und Alexander Wöhrle sprachen bei der Vernissage von Crazy World über den Entstehungspro
Street Art-Künstler Jörg Wagner (links) und Alexander Wöhrle sprachen bei der Vernissage von Crazy World über den Entstehungsprozess der Werke.
Heinz-Werner Lamberz

Knallbunt und scheinbar chaotisch: Mit der Ausstellung „Crazy World“ zeigt der Linzer Kunstverein die „Street Art“ des Bonner Künstlers Jörg Wagner. Bei der Vernissage sprach dieser über seinen Schaffensprozess.

Lesezeit 1 Minute
Der Start der neuen Ausstellungsreihe des Linzer Kunstvereins im „Markt9“ war ein Erfolg. Viele Kunstfreunde waren gekommen, um die Werke des Bonner Künstlers Jörg Wagner unter dem Thema „Crazy World“ zu bewundern. Wagner, von Haus aus eigentlich Banker, fand die Liebe zur Kunst im Jahre 2005.

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