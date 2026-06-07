Unterschiedliche Materialien, eine Gemeinsamkeit: Die bildende Kunst verbindet vier Menschen aus Linz. Ihre Werke zum Thema „Inside“ stellten sie bei eine Vernissage am First Friday im Juni der Öffentlichkeit vor.
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Im Rahmen des „First Friday“, 5. Juni, in Linz haben vier regionale Künstler im Kunstforum „Markt9“ ihre Arbeiten zum Thema „Inside – Spiegel des Inneren“ präsentiert. Mit dabei ist Christa Vossel-Newman, die seit acht Jahren in Linz lebt und seit 15 Jahren witzige keramische Skulpturen aus Ton und Farbe erstellt.