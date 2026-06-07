Vernissage bei First Friday Linzer Künstler gestatten Blick in Spiegel des Inneren Creativ Picture 07.06.2026, 16:00 Uhr

i Christa Vossel-Newman, Alex Wöhrle, Jade Wöhrle, und Alex Freigeist Heinz-Werner Lamberz

Unterschiedliche Materialien, eine Gemeinsamkeit: Die bildende Kunst verbindet vier Menschen aus Linz. Ihre Werke zum Thema „Inside“ stellten sie bei eine Vernissage am First Friday im Juni der Öffentlichkeit vor.

Im Rahmen des „First Friday“, 5. Juni, in Linz haben vier regionale Künstler im Kunstforum „Markt9“ ihre Arbeiten zum Thema „Inside – Spiegel des Inneren“ präsentiert. Mit dabei ist Christa Vossel-Newman, die seit acht Jahren in Linz lebt und seit 15 Jahren witzige keramische Skulpturen aus Ton und Farbe erstellt.







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