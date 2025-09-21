Ausstellung zu Günther Oellers Linzer Künstler blieb der Vaterstadt immer treu Creativ Picture 21.09.2025, 20:00 Uhr

i Jörg Eberhard, Schwiegersohn von Günther Oellers und selbst Künstler, gab Einblicke in das Leben und Schaffen des Linzer Bildhauers. Heinz-Werner Lamberz

Viele seiner aus Basaltsteinen gehauenen Werke sind heute in Linz und der Region im öffentlichen Raum zu sehen. Mit der Sonderausstellung „Günther Oellers (1925-2011) – Ein Künstler in seiner Stadt“ wird der Linzer zu seinem 100. Geburtstag geehrt.

Bei der Vernissage der Sonderausstellung „Günther Oellers (1925-2011) – Ein Künstler in seiner Stadt“ ehrte die Stadt Linz den echten Linzer Jungen, Künstler und Bildhauer, Günther Oellers, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Die Ausstellung wurde von der Familie Oellers in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv und dem Kunstverein Linz realisiert, welcher an just an diesem Tag vor 15 Jahren ins Leben gerufen worden war.Lars Ulrich ...







