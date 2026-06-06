Thomas Werner im Interview
Linzer Krankenhauschef über neue Finanzierungslücken
Thomas Werner, Geschäftsführer des Franziskus-Krankenhaus in Linz, kritisiert die Einsparpläne der Bundesregierung im Gesundheit
Thomas Werner, Geschäftsführer des Franziskus-Krankenhaus in Linz, kritisiert die Einsparpläne der Bundesregierung im Gesundheitswesen.
Archiv Heinz-Werner Lamberz. Heinz-Werner Lamberz

Das Franziskus-Krankenhaus Linz hat gerade sein Insolvenzverfahren beendet, da droht mit der geplanten Gesundheitsreform die nächste Herausforderung. Krankenhausgeschäftsführer Thomas Werner bezeichnet das Vorhaben als „reines Kürzungsgesetz“. 

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Das Franziskus-Krankenhaus in Linz ist raus aus dem Insolvenzverfahren, das es im Frühjahr 2025 aufgrund der damaligen finanziellen Schieflage begonnen hatte. Doch nun droht mit der geplanten Gesundheitsreform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU), die vom Bundestag noch vor der Sommerpause verabschiedet werden soll, die nächste große Herausforderung für das kleine Krankenhaus.

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Kreis NeuwiedKrankenhauskrise

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