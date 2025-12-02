Linzer Krankenhaus übernimmt 121 Remagener Mitarbeiter 

Nach der Schließung des Remagener Krankenhauses Maria Stern ist ein Teil der Mitarbeiter auf die andere Rheinseite nach Linz ins Franziskus-Krankenhaus gewechselt. Das wird unter dem alten Namen Verbundkrankenhaus Linz-Remagen weitergeführt.
Positive Nachrichten für 121 Mitarbeiter des kürzlich geschlossenen Remagener Krankenhauses Maria Stern: Sie sind zu Monatsbeginn vom Linzer Franziskus-Krankenhaus übernommen worden, nachdem die monatelangen Übernahmeverhandlungen mit einem Investor in Remagen gescheitert waren.