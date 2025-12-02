Nach Klinikschließung Linzer Krankenhaus übernimmt 121 Remagener Mitarbeiter Daniel Dresen 02.12.2025, 16:23 Uhr

i 121 Mitarbeiter hat das Linzer Krankenhaus vom inzwischen geschlossenen Krankenhaus in Remagen übernommen. Kerstin Güntzel

Nach der Schließung des Remagener Krankenhauses Maria Stern ist ein Teil der Mitarbeiter auf die andere Rheinseite nach Linz ins Franziskus-Krankenhaus gewechselt. Das wird unter dem alten Namen Verbundkrankenhaus Linz-Remagen weitergeführt.

Positive Nachrichten für 121 Mitarbeiter des kürzlich geschlossenen Remagener Krankenhauses Maria Stern: Sie sind zu Monatsbeginn vom Linzer Franziskus-Krankenhaus übernommen worden, nachdem die monatelangen Übernahmeverhandlungen mit einem Investor in Remagen gescheitert waren.







