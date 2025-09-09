Das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen hat vor Monaten die Insolvenz in Eigenverantwortung bekannt gegeben. Seither sucht man in Eigenregie nach Lösungen, um die Häuser zu erhalten - und mittlerweile zeichnen sich Lösungen ab.

Linz. Das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen kämpft mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten und befindet sich aktuell im Schutzschirmverfahren. Das Ziel ist, ein drohendes Aus der Häuser abzuwenden, indem ein Sanierungsplan in Eigenverwaltung aufgestellt wird. Die gute Nachricht: Der Geschäftsführer des Krankenhauses, Thomas Werner, geht zu 99 Prozent davon aus, dass das Linzer Krankenhaus die Krise übersteht.

Darüber informierte er den Linzer Stadtrat, der ihn eingeladen hatte, eine Einschätzung zur Zukunft des Standortes Linz abzugeben. Gleich zu Beginn der Sitzung sagte Stadtbürgermeister Helmut Muthers: „Seien sie versichert, wir stehen hinter ihnen, den Ärzten und dem Pflegepersonal. Wir brauchen das Krankenhaus in der Region. Wir unterstützen sie, wo wir können.“

„Alle Beteiligten wollen so schnell wie möglich aus dem Schutzschirmverfahren wieder raus“, betonte Werner, der zunächst einen Blick auf die vergangenen Monate warf. Rund um den Jahresabschluss 2024 habe man erkannt, dass finanzielle Probleme drohen, und Maßnahmen ergriffen müssen, um die wirtschaftliche Lage zu stabilisieren. „Alle Maßnahmen zielen darauf ab, das Krankenhaus neu auszurichten. Der medizinische Betrieb bleibt dabei vollständig erhalten “, so Werner.

„Wir waren und sind nicht zahlungsunfähig, sonst wären wir nicht im Schutzschirmverfahren. Wir haben nur früh reagiert, weil eine Zahlungsunfähigkeit Ende 2025 drohte. Wir wollen unbedingt eine Insolvenz und eine Abwicklung vermeiden. Jetzt läuft es planmäßig. Wir befinden uns mit allen Beteiligten in der Lösungsfindung. Wir haben hervorragende Mitarbeiter, die maßgeblich zum Gelingen der Sanierung beitragen. Wir haben eine geringe Fluktuation und einen geringen Krankenstand“, so Werner. Außerdem: Der Patientenzustrom steige.

Linz könnte auch ohne Remagen weitergeführt werden

Ein Wermutstropfen könnte sich jedoch abzeichnen. Bisher war die Marschrichtung, dass Linz nicht ohne Remagen funktioniert. Jetzt würden die Träger vor dem Hintergrund der aktuellen Lage sagen, dass Linz auch ohne Remagen eine Chance bekommen soll. Insofern bestehe die berechtigte Hoffnung, dass Linz die Krise meistert. Ob das eine Bestandsgarantie für die nächsten Jahre beinhaltet, könne nicht abgeschätzt werden. „Niemand weiß natürlich, was in fünf Jahren ist. Das müssen wir abwarten“, sagte Andreas Paffhausen (CDU), und Dieter Lehmann (SPD) betonte: „Das Krankenhaus ist von zentraler Bedeutung für die Menschen.“

Aber auch für Remagen scheint es Grund zur Hoffnung zu geben. „Wir sind in Gesprächen für beide Häuser. Und die sind bereits weit fortgeschritten“, so der Geschäftsführer. Denkbar sei eventuell, in Ergänzung des Remagener Krankenhauses dort auf Teilflächen eine Rehaklinik einzurichten.

Ein Grund für die finanzielle Schieflage beider Häuser mit rund 280 Betten und 300 Beschäftigten seien neben nicht refinanzierten Tariferhöhungen auch die allgemeine Teuerung bei Energie- und Sachkosten, aber auch steigende Kosten für notwendige Investitionsmaßnahmen. „Anfang 2024 kamen Tarifsteigerungen in Höhe von rund 10 Prozent zum Tragen, bei denen bis zum heutigen Tag seitens der Bundespolitik jeglicher Wille fehlt, diese auszugleichen“, erläutert der Krankenhausgeschäftsführer.

Die Politik ist gefordert

Trotz aller Anstrengungen und positiver Entwicklungen bleiben Hürden, die das Krankenhaus selbst nicht überwinden kann. Hier ist die Politik gefordert. „Wir warten auf die Gesundheitsreform. Wir hängen, was die Finanzierung angeht, in der Luft“, so Werner. „Wir müssen endlich die Leistungsgruppen beantragen können. Unsere Zukunft hängt davon ab, welche wir planen können. Die Unsicherheit wächst. Wir brauchen Entscheidungen.“

Der Hintergrund: In der Gesundheitsreform werden die bestehenden Strukturen der Krankenhausplanung durch ein System von Leistungsgruppen ersetzt. Ziel ist es, die Krankenhausversorgung nach medizinischen Leistungen und bundeseinheitlichen Qualitätskriterien auszurichten. Krankenhäuser erhalten eine Leistungsgruppenzuweisung, die als Grundlage für die künftige Vorhaltevergütung dient, die Krankenhäusern eine finanzielle Absicherung für die Bereitstellung bestimmter Kapazitäten und Leistungen bietet.

i Für das Verbundkrankenhaus Linz- Remagen läuft ein Schutzschirmverfahren. Sabine Nitsch

Thomas Werner sieht Linz und auch Remagen sehr gut aufgestellt zum Beispiel im Bereich der Orthopädie und der Chirurgie. Linz ist auch im Bereich der Pneumologie spezialisiert. In Linz-Remagen gibt es eins von zwei zertifizierten Weaning-Zentren in Rheinland-Pfalz, und es gehört zu den wenigen spezialisierten Zentren in Deutschland, die sich auf die Entwöhnung von beatmeten Patienten konzentrieren. „Wir können in unseren Häusern nicht alles anbieten, aber was wir leisten, das machen wir auf hohem Niveau sehr gut.“

Hans Georg Faust (CDU) dämpfte den aufkommenden Optimismus. „Das ist ein Schauspiel in zwei Akten. Das eine ist die Umsetzung der Krankenhausreform, das andere ist, die Folgen auch auszuhalten.“ Es sei sehr ärgerlich das Rheinland-Pfalz bei all dem hinterherhinke.

Positive Signale kommen aber aus Mainz. Dort sieht man die weitere Stationssanierung positiv und hat die Maßnahme schon ins Förderprogramm aufgenommen. Das Linzer Haus sei auch bedarfsnotwendig. Außerdem wurde in den vergangenen Jahren viel investiert. Allein mehr als 13 Millionen Euro in den Neubau des modernen OP-Bereichs, der vom Land mit mehr als 8,2 Millionen Euro gefördert wird.

Beim Richtfest 2023 sicherte Gesundheitsminister Clemens Hoch dem Linzer Krankenhaus noch seine Unterstützung zu, indem er betonte: „Durch diese Investitionen wird der Krankenhaus-Standort Linz durch Modernisierung und Ausbau gestärkt und trägt insoweit dazu bei, die Voraussetzungen als Notfallstandort zu erfüllen. Wir stärken den ländlichen Raum und stellen die Förderung kleinerer Krankenhäuser in den Vordergrund. Dadurch sichern wir Versorgungsqualität der Patientinnen und Patienten langfristig.“

Aktuell entsteht in der Nachbarschaft des Krankenhauses außerdem die neue DRK-Rettungswache. Die Gesamtkosten sind mit 3,4 Millionen Euro kalkuliert. Landrat Achim Hallerbach wertete den Standort für die neue Rettungswache beim ersten Spatenstich vor einigen Monaten auch als Zeichen für die Standortsicherung des Krankenhauses.