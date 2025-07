Die Linzer Grünen kritisieren den in ihren Augen „massiven“ Pflanzenrückschnitt am Rheinufer. Sie fordern Aufklärung von der Linzer Verwaltung. Doch das ist gar nicht so einfach angesichts unterschiedlicher Besitzverhältnisse und Zuständigkeiten.

Die Linzer Grünen beklagen den Zustand des Rheinufers in der Bunten Stadt. Nach Ansicht von VG-Rats- und Stadtratsmitgliedern stellt das Linzer Flussufer „keine Augenweide“ dar. Das liege an einem in ihren Augen „massiven“ Pflanzenrückschnitt entlang des Uferabschnitts. Hinter dem Busparkplatz in der Nähe des Schiffsanlegers seien zwischen Mitte Dezember und Mitte Mai mindestens zweimal Büsche und sehr kleine Bäume bis auf die Grasnarbe zurückgeschnitten worden. Dies dokumentieren Fotos von Grünen-Mitgliedern des Ortsverbands Unkel/ Linz/ Bad Hönningen. Ein ähnliches Bild hätten die Grünen bei Erpel und in Unkel vorgefunden. Der Natur- und Artenschutz sowie die Erosionsfestigkeit der Uferböschung hätten bei einem derartigen Pflanzenrückschnitt einen „schweren Stand“, kritisieren die Grünen in einer Pressemitteilung.

Thorben Thieme, Grünen-Fraktionsvorsitzender im Linzer VG-Rat, fordert Aufklärung von Stadtbürgermeister Helmut Muthers und VG-Bürgermeister Frank Becker. „Der Grund für diese Misere kann nicht das Freischneiden der Rheinkilometrierung für die Schifffahrt sein, da das Rheinufer in Richtung Bonn und Koblenz einen üppigen schönen, grünen Bewuchs zeigt, der das Auge der Rheintouristinnen und -touristen ebenso erfreut wie die Natur. Dieses auffällige Uferbild ist nicht gerade ein Aushängeschild für die Bunte Stadt am Rhein“, sagt Anja Birrenbach, Fraktionsvorsitzende der Linzer Stadtratsfraktion. Die Grünen drängen auf Alternativen zum „massiven“ Pflanzenrückschnitt. Geht es nach den Grünen sollen die Pflanzen am Linzer Rheinufer der Natur überlassen werden oder zumindest „naturgemäß“ geschnitten werden, in ein neues Biotop integriert oder in Renaturierungsmaßnahmen eingebunden werden.

Unsere Zeitung hat die Linzer Stadtverwaltung mit der Kritik der Grünen konfrontiert. Stadtbürgermeister Muthers und VG-Bürgermeister Becker erklären, dass im Bereich der Linzer Rheinpromenade die Maßnahme durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Rhein beauftragt worden ist. Die Flächen gehören nämlich dem Bund. Was Maßnahmen des WSA am Linzer Rheinufer angeht, werde die Verwaltung im Vorfeld nicht informiert. „Das WSA Rhein handelt auf Grundlage eines Unterhaltungsplanes für das Gewässer und die Uferbereiche, der mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde und der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt ist. Die Untere Naturschutzbehörde wird vor Durchführung der Maßnahme in Kenntnis gesetzt“, heißt es aus dem Linzer Rathaus.

i Auf dem Gelände der Basalt AG haben sich der Linzer Stadtbürgermeister Helmut Muthers (3. von links) und die Erste Beigeordnete Ruth Zimmermann (rechts), Vertreter der BAG und RPBL sowie die beiden VG-Ratsmitglieder der Grünen Angela Ante und Thorben Thieme (links und 2. von links) zu Pflegemaßnahmen ausgetauscht. Holger Wolf

Das WSA teilt jedoch unserer Zeitung mit, dass es den von den Grünen kritisierten Rückschnitt nicht veranlasst habe. Der LBM sei dafür verantwortlich. Grundsätzlich erklärt das WSA, diene der Pflanzenrückschnitt der Freihaltung des Abflussquerschnitts und dem Schutz der Ufersicherungen. Bei Steinschüttungen bestehe die Gefahr, dass zu große Gehölze bei Hochwasser ausgerissen würden und Löcher in der Böschungssicherung entstünden. Außerdem würden Sichtschneisen um die Verkehrszeichen freigehalten und entlang von Wegen Rückschnitte zur Verkehrssicherung ausgeführt. Der LBM berichtet allerdings, dass er in dem besagten Zeitraum keine Pflanzen am Linzer Rheinufer zurückgeschnitten habe. „Nach unseren Informationen wurde der Auftrag vom Wasser- und Schifffahrtsamt extern vergeben“, teilt der LBM mit.

Nur eines ist bis jetzt klar: Ein Teilgebiet des Linzer Rheinufers, auf dem einmal Wohnmobilstellplätze entstehen sollen, befindet sich im Privatbesitz der Basalt AG (BAG), die das Gelände an die Rheinische Provinzial-Basalt- und Lavawerke GmbH & Co. oHG (RPBL) verpachtet hat. Nach Auskunft der BAG liege beim bisherigen Pflanzenrückschnitt der Fokus auf der Wahrung der Verkehrssicherheit.