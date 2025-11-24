Linzer Gesprächskreis zu Krankheit mit 1000 Gesichtern

Betroffene haben einen hohen Leidensdruck und fühlen sich oft unverstanden und alleingelassen. Heilbar ist die Krankheit nicht. Therapien müssen individuell angepasst werden. In Linz hat sich jetzt ein Gesprächskreis dazu gebildet.
Lesezeit 4 Minuten
Das Fibromyalgie-Syndrom ist wie ein Chamäleon. Es ist eine Erkrankung mit 1000 Gesichtern. Weder Blutwerte noch bildgebende Verfahren liefern eine eindeutige Diagnose. Die Symptome reichen von chronischen Schmerzen im ganzen Körper bis hin zu neurologischen und psychischen Problemen, wie Angstzustände oder Depressionen.