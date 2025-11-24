Chronische Schmerzerkrankung Linzer Gesprächskreis zu Krankheit mit 1000 Gesichtern 24.11.2025, 17:00 Uhr

i Ulrike Timmler und Sandra Köhler (rechts) haben in Linz den neuen Gesprächskreis Fibromyalgie gegründet. Ralph Müller

Betroffene haben einen hohen Leidensdruck und fühlen sich oft unverstanden und alleingelassen. Heilbar ist die Krankheit nicht. Therapien müssen individuell angepasst werden. In Linz hat sich jetzt ein Gesprächskreis dazu gebildet.

Das Fibromyalgie-Syndrom ist wie ein Chamäleon. Es ist eine Erkrankung mit 1000 Gesichtern. Weder Blutwerte noch bildgebende Verfahren liefern eine eindeutige Diagnose. Die Symptome reichen von chronischen Schmerzen im ganzen Körper bis hin zu neurologischen und psychischen Problemen, wie Angstzustände oder Depressionen.







