Abendstunden voller Vielfalt
Linzer First Friday im August zeigt sich mediterran
Max Goedecke, Singer und Songwirter aus Köln, brachte beim First Friday in Linz im August entspannte Klänge ins sommerliche Linz
Max Goedecke, Singer und Songwirter aus Köln, brachte beim First Friday in Linz im August entspannte Klänge ins sommerliche Linz.
Heinz-Werner Lamberz

Mediterraner Flair, Live‑Klänge und überraschende Angebote: Der First Friday verwandelte Linz in eine bunte Flaniermeile. Einige Entdeckungen fesselten die Besucher von nachmittags bis in die Nacht.

Lesezeit 1 Minute
Linz zeigte sich beim „First Friday“ im August aufgrund des anhaltend warmen Wetters im mediterranen Stil. Auf allen Plätzen und in den Gassen sorgten zahlreiche Anbieter für ein abgerundetes Programm.In diesem Monat gab es, etwas anders als sonst, schon um 15 Uhr auf dem Marktplatz „Infos rund ums Baby“.
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