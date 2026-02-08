Aktion des Gewerbeverbandes
Linzer First-Friday-Aktion konkurriert mit dem Karneval

Der Linzer Gewerbeverband trägt mit seiner Aktion „First Friday“ zum positiven Image der Stadt bei. Bei der neusten Auflage konkurrierte die Aktion mit dem Strünzer Ball.

Gleich zwei interessante Veranstaltungen in Linz haben Besucher angezogen: First Friday und Strünzer Ball. Im Februar herrscht im Rheinland Karnevalsstimmung, das war auch deutlich an den Besucherzahlen der First-Friday-Aktion zu merken. Dennoch hatte die Linzer Werbegemeinschaft alles gegeben, um dem Event seinen Tribut zu zollen.

