Der Linzer Gewerbeverband trägt mit seiner Aktion „First Friday“ zum positiven Image der Stadt bei. Bei der neusten Auflage konkurrierte die Aktion mit dem Strünzer Ball.
Lesezeit 1 Minute
Gleich zwei interessante Veranstaltungen in Linz haben Besucher angezogen: First Friday und Strünzer Ball. Im Februar herrscht im Rheinland Karnevalsstimmung, das war auch deutlich an den Besucherzahlen der First-Friday-Aktion zu merken. Dennoch hatte die Linzer Werbegemeinschaft alles gegeben, um dem Event seinen Tribut zu zollen.