Die Sperrung der Bonner Autobahnbrücke ist ein verkehrstechnischer Super-GAU. Autofahrer können stattdessen auf Fähren zwischen Linz und Mondorf ausweichen. Auf den Zufahrten bilden sich zur Hauptverkehrszeit dagegen lange Schlangen.
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Die Sperrung der Bonner Autobahnbrücke, der sogenannten Nordbrücke, sorgt für Dauerstaus in der ganzen Region. Die Rheinfähren in Linz-Kripp, Bad Honnef, Königswinter, Niederdollendorf und Mondorf sollen nach der Nordbrücken-Sperrung dabei helfen, den Verkehr zu entlasten.