Während Nordbrücken-Sperrung
Linzer Autofahrer können auf Fähren ausweichen
Die Linzer Fähre setzt im Berufsverkehr zwei Fähren ein.
Die Linzer Fähre setzt im Berufsverkehr zwei Fähren ein.
Sabine Nitsch

Die Sperrung der Bonner Autobahnbrücke ist ein verkehrstechnischer Super-GAU. Autofahrer können stattdessen auf Fähren zwischen Linz und Mondorf ausweichen. Auf den Zufahrten bilden sich zur Hauptverkehrszeit dagegen lange Schlangen.

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Die Sperrung der Bonner Autobahnbrücke, der sogenannten Nordbrücke, sorgt für Dauerstaus in der ganzen Region. Die Rheinfähren in Linz-Kripp, Bad Honnef, Königswinter, Niederdollendorf und Mondorf sollen nach der Nordbrücken-Sperrung dabei helfen, den Verkehr zu entlasten.

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