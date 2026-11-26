Gegen verbale Belästigung Linz wird gegen Catcalling aktiv Creativ Picture 26.11.2026, 15:00 Uhr

i Linz macht auf das Problem Catcalling aufmerksam. Heinz-Werner Lamberz

Auf dem Linzer Buttermarkt haben Menschen gegen Catcalling protestiert. Mit Appellen und Schriftzügen auf der Straße machten sie deutlich: Verbale Belästigung soll nicht länger tabu bleiben.

Nachdem das Bundeskriminalamt kürzlich über den weiteren Anstieg von Fällen bei Gewalt gegen Frauen informiert hat, kam die Aktion Catcalling, was übersetzt „Katzen-Rufen“ heißt, in Linz zum richtigen Zeitpunkt. Astrid Thol, Gleichstellungsbeauftragte in der Verbandsgemeinde, begrüßte die Teilnehmer der Aktion auf dem Linzer Buttermarkt.







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