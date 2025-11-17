Innenstadt blutet aus 
Linz: Wenn die Boomer gehen, gehen auch die Lichter aus
Helmuth Muthers zeigt beim Stadtrundgang, wo überall Leerstände in der Stadt sind.
Sabine Nitsch

In der Stadt Linz stehen immer mehr Ladenlokale leer. Die Stadt unternimmt viel, um der Entwicklung entgegenzuwirken. Eigentümer, Spekulanten, die überbordende Bürokratie und die schlechte Wirtschaftslage, torpedieren viele Bemühungen.

Die Stadt Linz lockt mit einer malerischen Altstadt, mit abwechslungsreicher Gastronomie, vielen Festen oder Veranstaltungen und bis Ende 2024 lockte sie auch mit vielen kleinen, inhabergeführten Geschäften. Diese verschwinden jedoch mehr und mehr aus der Stadt.

